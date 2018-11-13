Лопетеги после увольнения из Реала может возглавить латиноамериканскую сборную

Бывший наставник Реала и сборной Испании Хулен Лопетеги вскоре может трудоустроиться в Мексике.

Лопетеги, который всего две недели назад был уволен из Реала, скоро снова может восстановить тренерскую деятельность, сообщает Goal.com.

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По информации издания, с испанским специалистом уже контактировали несколько клубов из чемпионата Мексики. Однако Лопетеги сейчас ведет переговоры с местной федерацией футбола и может возглавить тамошнюю национальную команду.

Отмечается, что кроме Лопетеги, на должность главного тренера сборной Мексики претендуют Тата Мартино и Кике Санчес Флорес.

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