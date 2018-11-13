Лопетегі після звільнення з Реала може очолити латиноамериканську збірну

Колишній наставник Реала та збірної Іспанії Хулен Лопетегі невдовзі може працевлаштуватися в Мексиці.

Хулен Лопетегі, який всього два тижні тому був звільнений з Реала, скоро знову може відновити тренерську діяльність, повідомляє Goal.com.

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За інформацією видання, з іспанським фахівцем вже контактували кілька клубів з чемпіонату Мексики. Однак Лопетегі наразі веде переговори з місцевою федерацією футболу та може очолити тамтешню національну команду.

Зазначається, що окрім Лопетегі, на посаду головного тренера збірної Мексики претендують Тата Мартіно та Кіке Санчес Флорес.

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