Лопетеги установил антидостижение по продолжительности работы в Реале

Уже бывший тренер Реала Хулен Лопетеги отметился еще одним антидостижением в истории клуба.

За последние 89 лет только один наставник проработал у руля Реала меньше, чем Лопетеги, который возглавлял Реал 4,5 месяца.

Реал официально уволил Лопетеги и определился с временной заменой

"Рекордсменом" по этому показателю является Антонио Камачо, который в 2004 году провел лишь шесть матчей на посту наставника Реала, после чего тренер был уволен.

Напомним, Лопетеги возглавил Реал в июне текущего года и был уволен сегодня, 29 октября, из-за неудачных выступлений клуба. В нынешнем сезоне Ла Лиги мадридцы находятся только 9-й строчке в турнирной таблице.

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