Солари будет и. о. главного тренера Реала не более двух недель

Мадридский Реал вынужден назначить нового тренера команды в ближайшее время.

Как известно, Реал попрощался с Лопетеги после разгромного поражения Барселоне.

Конте отказался возглавить Реал из-за игроков клуба, – СМИ

Его преемником стал 42-летний Сантьяго Солари, но с приставкой и.о. Впрочем, по правилам Федерации футбола Испании, Реал должен назначить нового тренера в течение 15 дней, сообщает Marca.

Сможет ли Реал договориться с новым тренером, или оставит на этом посту Солари – пока неизвестно.

Ближайший матч "сливочные" сыграют против Мелильи в Кубке Испании 31 октября.