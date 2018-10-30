toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТОТТЕНХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ВИШАЙ ШРИВАДДАНАПРАБХА

Солари будет и. о. главного тренера Реала не более двух недель

29 октября 22:36 94 Читати українською
Солари будет и. о. главного тренера Реала не более двух недель
Сантьяго Солари / Фото: ФК Реал

Мадридский Реал вынужден назначить нового тренера команды в ближайшее время.

Как известно, Реал попрощался с Лопетеги после разгромного поражения Барселоне.

Конте отказался возглавить Реал из-за игроков клуба, – СМИ

Его преемником стал 42-летний Сантьяго Солари, но с приставкой и.о. Впрочем, по правилам Федерации футбола Испании, Реал должен назначить нового тренера в течение 15 дней, сообщает Marca.

Сможет ли Реал договориться с новым тренером, или оставит на этом посту Солари – пока неизвестно.

Ближайший матч "сливочные" сыграют против Мелильи в Кубке Испании 31 октября.

Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Сантьяго Солари Сантьяго Солари
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
44
мин
Бертон Альбион
21:45
Ноттингем Форест
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук