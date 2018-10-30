Реал официально уволил Лопетеги и определился с временной заменой

Хулен Лопетеги покинул пост главного тренера мадридского Реала. На его место назначили специалиста из структуры мадридского клуба.

Руководство Реала наконец-то приняло решение уволить Лопетеги с поста главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба.

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Последние каплей для президента "сливочных" Флорентино Переса и других боссов клуба стала позорное поражение от Барселоны (1:5) в 10-м туре Ла Лиги.

За 4,5 месяца, которые "королевский клуб" провел под руководством испанца, Реал успел установить несколько новых антирекордов. К примеру, после 10-ти туров чемпионата Испании мадридцы находятся на 9-й строчке турнирной таблицы.

Исполняющим обязанности главного тренера Реала назначен Сантьяго Солари, который последние три года возглавлял молодежную команду "сливочных". 42-летний аргентинец также защищал цвета мадридцев в 2000-2005 гг. в качестве игрока.