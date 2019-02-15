Лопетеги признался, где хочет продолжить карьеру

Бывший тренер Реала Хулен Лопетеги не намерен бездельничать после своего увольнения.

"Тренер должен быть открыт к предложениям, но если бы я мог выбирать, то предпочел бы работать в лучших лигах.

"Я не спал и не знал, где нахожусь", – Лопетеги рассказал об увольнении из сборной Испании за день до начала ЧМ-2018

Премьер-лига – одна из таких. Когда смотришь матч чемпионата Англии, можешь почувствовать атмосферу, уважение к футболистам и тренерам, это очень важно. Я бы тоже хотел это почувствовать.

Конечно, Примера – тоже потрясающая лига с невероятными игроками и специалистами, но я пока не знаю, как сложится мое будущее. Посмотрим", – цитирует Хулена BBC.

Напомним, Лопетеги возглавил Реал в июне 2018-го и был уволен 29 октября из-за неудачных выступления клуба.

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