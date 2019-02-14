"Я не спал и не знал, где нахожусь", – Лопетеги рассказал об увольнении из сборной Испании за день до начала ЧМ-2018

Лопетеги рассказал о своем уходе с поста наставника сборной Испании и о сложном периоде во главе Реала.

"Это был очень трудный момент, и я никогда не забуду его, потому что это стало сюрпризом. Я не спал и не знал, где нахожусь. Сначала я был в России, готовясь к чемпионату мира, а потом уже оказался на Сантьяго Бернабеу с новой командой.

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Все произошло очень быстро, было трудно воспринимать все это, эмоции были сильными. Трудно было говорить. Чемпионат мира – это была мечта, над которой я так старательно работал.

В Реале начало было хорошим, команда играла хорошо, но потом у нас были три очень плохие недели. Вы просто надеетесь, что у вас есть время, чтобы найти решение. Мы были уверены, что эта ситуация пройдет.

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Я не имел достаточно времени – это лучшее объяснение. Я полностью уважаю нового тренера. Так же, как и игроков. Их отношение ко мне было просто фантастическим", – цитирует Лопетеги BBC.