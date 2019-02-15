Лопетегі зізнався, де хоче продовжити кар'єру

Колишній тренер Реала Хулен Лопетегі не має наміру байдикувати після свого звільнення.

"Тренер повинен бути відкритим до пропозицій, але якщо б я міг вибирати, то волів би працювати в найкращих лігах.

"Я не спав і не знав, де перебуваю", – Лопетегі розповів про звільнення зі збірної Іспанії за день до початку ЧС-2018

Прем'єр-ліга – одна з таких. Коли дивишся матч чемпіонату Англії, можеш відчути атмосферу, повагу до футболістів і тренерів, це дуже важливо. Я б теж хотів це відчути.

Звичайно, Прімера – теж приголомшлива ліга з неймовірними гравцями і фахівцями, але я поки не знаю, як складеться моє майбутнє. Подивимося", – цитує Хулена BBC.

Нагадаємо, Лопетегі очолив Реал в червні 2018-го і був звільнений 29 жовтня через невдалі виступи клубу.

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