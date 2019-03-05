"Лондонцы сделают из киевлян клоунов, если те будут играть в антифутбол", – Заховайло дал прогноз на матч Челси – Динамо

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло прогнозирует тяжелую игру для Динамо на Стэмфорд Бридж в первом матче с Челси.

"Шансы Динамо без травмированного Соля? Киевляне же раньше как-то играли без Соля. Тем более не будет не только испанца, но и Вербича. Глядя на скамейку запасных, думаю, что придется выпускать вперед Русина. Других вариантов и нападающих нет.

В предыдущей игре был момент, когда против Десны на поле у "бело-синих" было 5 защитников. Однако не думаю, что Хацкевич захочет играть в антифутбол против Челси. Сейчас объясню. У Динамо нет умения игры в 3-х центральных защитников.

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В современном футболе защищаться нужно не количеством, а качеством. 5 защитников скажут нам о том, что "динамовцы" будут сидеть на своей половине поля, что поможет Челси сделать из них клоунов. Я так думаю. Как по мне, Челси нужно встречать еще в центре поля и активно начинать прессинговать.

Если сами себе киевляне залезут на голову (полузащита низко опустится), то у Динамо может быть провал. Это фантазия на тему 5 защитников. И считаю, что Хацкевич на это не пойдет. Не вижу смысла играть в то, что не отточили. Состав на поединок с Челси – это головная боль Хацкевича.

Прогноз? Теоретических шансов у Динамо мало. Согласен с букмекерами. Однако хочу взять киевлян с форой (+1,5). Если бы были Вербич и Соль (креативные игроки, которые могут сделать гол), все было бы проще. Вспоминаю историю с Кравцом против Валенсии: может Русин так сможет выстрелить с Челси?

С мотивацией все будет хорошо. Уверен, что Динамо не испугается в Лондоне. У игроков достаточно опыта. Более того, команда Хацкевича может удивить Челси. Впрочем, мой самый оптимистичный прогноз – это фора на Динамо (+1,5). С Вербичем и Солем мог бы поверить в ничью, а сейчас приходится отталкиваться от реалий", – передает слова Заховайло Bookmaker-ratings.

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