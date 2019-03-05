"Соля ждет тяжелая операция", – врач Динамо рассказал о деталях травмы испанца

Главный врач Динамо Леонид Миронов подтвердил, что форвард команды Фран Соль вскоре ляжет под нож.

"Вчера в Барселоне Франа обследовал профессор Рамон Кугат. Он пришел к выводу, что Солю все же понадобится операция. Повреждение оказалось серьезным. Однако операция состоится не сегодня, а завтра, поскольку для ее проведения был вызван профессор из США, специалист по лечению именно таких повреждений плечевого сустава.

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Он будет ассистировать профессору Рамону, потому что операция будет достаточно тяжелая. Сегодня он прилетит в Барселону, поэтому операцию перенесли на один день. После артроскопии специалисты определят более точный характер и степень повреждения, и тогда станут известны сроки реабилитации.

Подобные травмы крайне редки для футболистов. В том эпизоде ​​соперник, судя по всему, задел Соля по руке, Фран упал от этого удара, неудачно приземлившись на плечо, что привело к более значительному повреждению", – сказал Миронов пресс-службе киевлян.

Напомним, Соль получил травму во время поединка 20-го тура УПЛ между Десной и Динамо, неудачно приземлившись на плечо после борьбы с защитником черниговцев Имерековым. Испанский нападающий, очевидно, пропустит двухматчевую дуэль против Челси в 1/8 финала Лиги Европы.

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