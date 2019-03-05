"Лондонці зроблять з киян клоунів, якщо ті гратимуть у антифутбол", – Заховайло дав прогноз на матч Челсі – Динамо

Відомий футбольний агент прогнозує важку гру для Динамо на Стемфорд Брідж у першому матчі з Челсі.

"Шанси Динамо без травмованого Соля? Кияни ж раніше якось грали без Соля. Тим паче не буде не лише іспанця, а й Вербіча. Дивлячись на лаву запасних, думаю, що доведеться випускати вперед Русина. Інших варіантів і нападників немає.

У попередній грі був момент, коли проти Десни на полі у "біло-синіх" було 5 захисників. Однак не думаю, що Хацкевич захоче грати в антифутбол проти Челсі. Зараз поясню. У Динамо немає вміння гри у 3-ох центральних оборонців.

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У сучасному футболі захищатися потрібно не кількістю, а якістю. 5 захисників скажуть нам про те, що "динамівці" сидітимуть на своїй половині поля, що допоможе Челсі зробити з них клоунів. Я так думаю. Як на мене, Челсі потрібно зустрічати ще в центрі поля та активно починати пресингувати.

Якщо самі собі кияни залізуть на голову (півзахист низько опуститься), то у Динамо може бути провал. Це фантазія на тему 5 захисників. І вважаю, що Хацкевич на це не піде. Не бачу сенсу грати в те, що не відточили. Склад на поєдинок з Челсі – це головний біль Хацкевича.

Прогноз? Теоретичних шансів у Динамо мало. Погоджуюсь з букмекерами. Проте хочу взяти киян з форою (+1,5). Якби були Вербіч і Соль (креативні гравці, які можуть зробити гол), все було б простіше. Згадую історію з Кравцем проти Валенсії: може Русин так зможе вистрілити з Челсі?

З мотивацією все буде гаразд. Упевнений, що Динамо не злякається в Лондоні. У гравців достатньо досвіду. Більше того, команда Хацкевича може здивувати Челсі. Втім, мій найоптимістичніший прогноз – це фора на Динамо (+1,5). З Вербічем і Солем міг би повірити в нічию, а зараз доводиться відштовхуватися від реалій", – передає слова Заховайла Bookmaker-ratings.

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