Лофтус-Чик прооперирован – хавбек Челси пропустит финал Лиги Европы и Финал четырех Лиги наций

Полузащитник Челси Рубен Лофтус-Чик пропустит значительный срок из-за разрыва ахиллова сухожилия.

Хавбек Челси минувшей ночью успешно перенес операцию после травмы, которую получил в товарищеском матче против Нью-Ингленд Революшн, сообщает официальный сайт Челси.

Лофтус-Чик получил травму в товарищеском матче

Лофтус-Чик пропустит финал Лиги Европы, где Челси встретится с Арсеналом, а также Финал четырех Лиги наций. Лето футболист потратит на реабилитацию, чтобы как можно скорее начать полную подготовку к новому сезону.

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К слову, в текущем сезоне Лофтус-Чик провел за Челси 40 матчей во всех турнирах, где отличился 10 голами и 5 результативными передачами.