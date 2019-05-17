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Лофтус-Чик получил травму в товарищеском матче

17 мая 06:00 47 Читати українською
Лофтус-Чик получил травму в товарищеском матче
Рубен Лофтус-Чик / Reuters

Полузащитник Челси Рубен Лофтус-Чик не смог доиграть матч против Нью-Ингленд Революшн.

Полузащитник досрочно покинул поле в товарищеской встрече против представителя МЛС, информирует Sky Sports.

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Хавбека заменили на 69-ой минуте из-за травмы. После матча ему пришлось покидать стадион на костылях. Клуб пока не объявил приблизительных сроков восстановления игрока.

Если травма окажется серьезной, Лофтус-Чик рискует пропустить финал Лиги Европы против Арсенала, который состоится 29 мая.

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Англия Челси Челси Рубен Лофтус-Чик Рубен Лофтус-Чик
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