Хадсон-Одой передумал уходить из Челси и посягнул на лавры Азара

Вингер лондонского Челси Каллум Хадсон-Одой готов остаться на Стэмфорд Бридж несмотря на интерес к нему других клубов.

Юный англичанин попытается компенсировать "синим" потерю Эдена Азара, который вскоре перейдет в мадридский Реал. Об этом сообщает Goal.

Лэмпард заменит Сарри в Челси, – Sport Mediaset

По информации издания, Хадсон-Одой намерен стать стабильным игроком основы в новом сезоне и готов подписать новый контракт с Челси. Ранее вингер отказывался пролонгировать соглашение и хотел перебраться в мюнхенскую Баварию.

Однако, боссы лондонцев и главный тренер Маурицио Сарри заблокировали трансфер. Теперь 18-летний нападающий также может получить "десятку", под которой выступал Азар.

В сезоне 2018/19 Каллум Хадсон-Одой провел 10 матчей в АПЛ, в которых отметился одним ассистом. Сейчас он восстанавливается от травмы ахилла.

Дві сотні для Гвардіоли та Клоппа, фактор Зінченка, "диявольський" провал і такі різні португальці – підсумки сезону АПЛ