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Хадсон-Одой передумал уходить из Челси и посягнул на лавры Азара

15 мая 19:37 92 Читати українською
Хадсон-Одой передумал уходить из Челси и посягнул на лавры Азара
Каллум Хадсон-Одой / Reuters

Вингер лондонского Челси Каллум Хадсон-Одой готов остаться на Стэмфорд Бридж несмотря на интерес к нему других клубов.

Юный англичанин попытается компенсировать "синим" потерю Эдена Азара, который вскоре перейдет в мадридский Реал. Об этом сообщает Goal.

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По информации издания, Хадсон-Одой намерен стать стабильным игроком основы в новом сезоне и готов подписать новый контракт с Челси. Ранее вингер отказывался пролонгировать соглашение и хотел перебраться в мюнхенскую Баварию.

Однако, боссы лондонцев и главный тренер Маурицио Сарри заблокировали трансфер. Теперь 18-летний нападающий также может получить "десятку", под которой выступал Азар.

В сезоне 2018/19 Каллум Хадсон-Одой провел 10 матчей в АПЛ, в которых отметился одним ассистом. Сейчас он восстанавливается от травмы ахилла.

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Теги
Англия Челси Челси Эден Азар Эден Азар Каллум Хадсон-Одой Каллум Хадсон-Одой
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