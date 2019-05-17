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Лофтус-Чік прооперований – хавбек Челсі пропустить фінал Ліги Європи та Фінал чотирьох Ліги націй

17 травня 20:37 162 Читать на русском
Лофтус-Чік прооперований – хавбек Челсі пропустить фінал Ліги Європи та Фінал чотирьох Ліги націй
Рубен Лофтус-Чік / Челсі

Півзахисник Челсі Рубен Лофтус-Чік пропустить значний термін через розрив ахіллового сухожилля.

 

Хавбек Челсі минулої ночі успішно переніс операцію після травми, якої зазнав у товариському матчі проти Нью-Інгленд Революшн, повідомляє офіційний сайт Челсі.

Лофтус-Чік зазнав травми у товариському матчі

Лофтус-Чік пропустить фінал Ліги Європи, де Челсі зустрінеться з Арсеналом, а також Фінал чотирьох Ліги націй. Літо футболіст витратить на реабілітацію, аби якомога швидше розпочати повну підготовку до нового сезону.

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До слова, у поточному сезоні Лофтус-Чік провів за Челсі 40 матчів в усіх турнірах, де відзначився 10 голами та 5 результативними передачами.

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Теги
Челсі Челсі Ліга Європи Челсі - Арсенал Рубен Лофтус-Чік Рубен Лофтус-Чік Важка травма
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