Лофтус-Чік зазнав травми у товариському матчі

Півзахисник Челсі Рубен Лофтус-Чік не зміг дограти матч проти Нью-Інгленд Революшн.

Півзахисник достроково покинув поле у товариській зустрічі проти представника МЛС, інформує Sky Sports.

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Хавбека замінили на 69-ій хвилині через травму. Після матчу йому довелося покидати стадіон на милицях. Клуб поки не оголосив приблизних термінів відновлення гравця.

Якщо травма виявиться серйозною, Лофтус-Чік ризикує пропустити фінал Ліги Європи проти Арсенала, який відбудеться 29 травня.

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