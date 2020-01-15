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Лоботка перешел в Наполи

15 января 17:34 129 Читати українською
Лоботка перешел в Наполи
Станислав Лоботка / TASR

Итальянский Наполи оформил трансфер из Сельты полузащитника сборной Словакии Станислава Лоботки. Его "партенопейцам" рекомендовал сам Марек Гамшик.

25-летний опорник стал игроком неаполитанцев. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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По информации известного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, Сельта получила за Лоботку 20 млн евро. Еще 4 млн галисийцы могут получить в качестве бонусов. Сам полузащитник зарабатывать на Сан-Паоло 1,8 млн евро за сезон. Словак подписал с Наполи контракт до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Станислав Лоботка провел 17 матчей в Ла Лиге. Ранее он защищал цвета датского Норшелланна, дубля Аякса и Тренчина.

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Италия Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Трансферы Чемпионата Испании Наполи Наполи Станислав Лоботка Станислав Лоботка Сельта Сельта
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