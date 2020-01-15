Лоботка перейшов до Наполі

Італійський Наполі оформив трансфер із Сельти півзахисника збірної Словаччини Станіслава Лоботки. Його "партенопейцям" рекомендував сам Марек Гамшік.

25-річний опорник став гравцем неаполітанців. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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За інформацією відомого інсайдера Джанлуки Ді Марціо, Сельта отримала за Лоботку 20 млн євро. Ще 4 млн галісійці можуть отримати бонусами. Сам півзахисник зароблятиме на Сан-Паоло 1,8 млн євро за сезон. Словак підписав із Наполі контракт до літа 2024 року.

У нинішньому сезоні Станіслав Лоботка провів 17 матчів у Ла Лізі. Раніше він захищав кольори данського Норшелланна, дубля Аякса та Тренчіна.