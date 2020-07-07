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Лобановский станет героем нового художественного фильма "Наставник" – Динамо примет участие в разработке

16:14 - Читати українською
Лобановский станет героем нового художественного фильма "Наставник" – Динамо примет участие в разработке
Валерий Лобановский / фото из открытых источников

Легендарный наставник киевского Динамо Валерий Лобановский будет почтен новым художественным фильмом "Наставник".

Студия Kinorob (FILM.UA) и АО ФК Динамо Киев подписали меморандум о сотрудничестве в рамках создания полнометражного художественного фильма "Наставник" – байопике о Валерии Лобановском. Сейчас фильм находится на этапе девелопмента.

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"Мне посчастливилось не просто работать вместе с Валерием Васильевичем, но и учиться у него каждый день. Он был уникальным человеком. Достигая невероятных результатов, он ни на минуту не останавливался – всегда искал возможность сделать еще один шаг в развитии, узнать что-то новое, разработать новую идею, отшлифовать ее в тренировочном процессе и воплотить в жизнь на поле.

Абсолютно гениальный тактик и стратег. Общаясь с командой фильма "Наставник", я увидел сочетание желания и возможностей воплотить в жизнь действительно большой проект, которых, считаю, не хватает на киноэкранах. Творческая команда получит максимальное содействие в съемочном процессе и мои искренние пожелания успеха ", – поделился президент Динамо Игорь Суркис в комментарии сайту Kinorob.

Отметим, что Лобановский недавно уже становился главным героем фильма "Лобановский навсегда" – кинолента вышла в прокат в 2016 году.

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Динамо Киев Динамо Киев Валерий Лобановский
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