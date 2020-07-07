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Лобановський стане героєм нового художнього фільму "Наставник" – Динамо візьме участь у розробці

16:11 - Читать на русском
Лобановський стане героєм нового художнього фільму "Наставник" – Динамо візьме участь у розробці
Валерій Лобановський / фото з відкритих джерел

Легендарний наставник київського Динамо Валерій Лобановський буде вшанований новим художнім фільмом "Наставник".

Студія Kinorob (FILM.UA) та АТ ФК Динамо (Київ) підписали меморандум про співпрацю у рамках створення повнометражного художнього фільму “Наставник” – байопіку про Валерія Лобановського. Наразі фільм перебуває на етапі девелопменту.

Шовковський пригадав, як одна фраза Лобановського допомогла Динамо вигризти місце у найуспішнішому сезоні клубу в ЛЧ

“Мені пощастило не просто працювати разом із Валерієм Васильовичем, а й вчитися у нього щодня. Він був унікальною людиною. Досягаючи неймовірних результатів, він ні на мить не зупинявся – завжди шукав можливість зробити ще один крок у розвитку, дізнатись щось нове, розробити нову ідею, відшліфувати її у тренувальному процесі та втілити у життя на полі.

Абсолютно геніальний тактик і стратег. Спілкуючись із командою фільму "Наставник", я побачив поєднання бажання та можливостей втілити у життя справді великий проект, якого, вважаю, не вистачає на кіноекранах. Творча команда отримає максимальне сприяння у знімальному процесі та мої щирі побажання успіху”, – поділився президент Динамо Ігор Суркіс у коментарі сайту Kinorob.

Зазначимо, що Лобановський нещодавно вже ставав головним героєм кінострічки "Лобановський назавжди", яка вийшла в прокат у 2016 році.

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