Лобановський стане героєм нового художнього фільму "Наставник" – Динамо візьме участь у розробці

Легендарний наставник київського Динамо Валерій Лобановський буде вшанований новим художнім фільмом "Наставник".

Студія Kinorob (FILM.UA) та АТ ФК Динамо (Київ) підписали меморандум про співпрацю у рамках створення повнометражного художнього фільму “Наставник” – байопіку про Валерія Лобановського. Наразі фільм перебуває на етапі девелопменту.

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“Мені пощастило не просто працювати разом із Валерієм Васильовичем, а й вчитися у нього щодня. Він був унікальною людиною. Досягаючи неймовірних результатів, він ні на мить не зупинявся – завжди шукав можливість зробити ще один крок у розвитку, дізнатись щось нове, розробити нову ідею, відшліфувати її у тренувальному процесі та втілити у життя на полі.

Абсолютно геніальний тактик і стратег. Спілкуючись із командою фільму "Наставник", я побачив поєднання бажання та можливостей втілити у життя справді великий проект, якого, вважаю, не вистачає на кіноекранах. Творча команда отримає максимальне сприяння у знімальному процесі та мої щирі побажання успіху”, – поділився президент Динамо Ігор Суркіс у коментарі сайту Kinorob.

Зазначимо, що Лобановський нещодавно вже ставав головним героєм кінострічки "Лобановський назавжди", яка вийшла в прокат у 2016 році.

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