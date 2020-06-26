Шовковский вспомнил, как одна фраза Лобановского помогла Динамо выгрызть место в самом успешном сезоне клуба в ЛЧ

Бывший голкипер киевского Динамо Александр Шовковский рассказал о работе под руководством Валерия Лобановского.

"Мне запомнились не только первые сборы с Валерием Лобановским, сколько первый период летней подготовки в Ялте. В июне 1997 года команда готовилась к чемпионату Украины и к квалификации Лиги чемпионов. Вот тогда крепатура была такая, что спуститься по лестнице было невероятно больно.

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Я не так часто общался с Валерием Лобановским, как другие ребята, ведь большую часть времени находился под крылом тренера вратарей – Михаила Михайлова. Но один разговор с Мэтром мне запомнился. Хотя там был даже не разговор, а короткая фраза. Перед серией пенальти в выездном поединке со Спартой Валерий Васильевич подошел ко мне, наклонился и тихо сказал: "Бывают матчи, которые выигрывает вратарь". Сказал – и ушел. После этого мне удалось отбить три удара с 11-метровой отметки, и Динамо вышло в групповой раунд Лиги чемпионов, которая до сих пор является самой успешной в истории клуба", – цитирует Шовковского Команда 1.

После первого матча того противостояния в Киеве (0:1) команда Валерия Лобановского должна была выигрывать на выезде. Поединок в Чехии тоже был очень тяжелым. Лишь на 88-й минуте благодаря рикошету после удара Андрея Шевченко Спарта пропустила такой нужный киевлянам гол. А в серии пенальти Александр Шовковский стал настоящим героем, парировав 3 удара чехов! В том сезоне 1998/99 Динамо остановилось в шаге от финала, драматически уступив Баварии (3:3, 0:1).

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