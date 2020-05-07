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Лобановский провел свой последний матч 18 лет назад – архивное видео

18:38 60 Читати українською
Лобановский провел свой последний матч 18 лет назад – архивное видео
Валерий Лобановский / Фото из открытых источников

Сезон УПЛ 2001/02 стал последним для легенды украинского футбола.

7 мая 2002 во время поединка 21-го тура чемпионата Украины Металлург З – Динамо Валерий Васильевич Лобановский был срочно госпитализирован.

Павлов пристыдил современных тренеров, поставив в пример Лобановского

Врачи диагностировали инсульт у тогдашнего тренера Динамо. Через 6 дней сердце легенды киевского клуба остановилось.

Стоит отметить, что Динамо победило в том поединке (3:1), забивали Чернат, Гавранчич и Белькевич.

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