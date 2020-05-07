Лобановський провів свій останній матч 18 років тому – архівне відео

Сезон УПЛ 2001/02 став останнім для легенди українського футболу.

7 травня 2002 року під час поєдинку 21-го туру чемпіонату України Металург З – Динамо Валерій Васильович Лобановський був терміново госпіталізований.

Павлов присоромив сучасних тренерів, поставивши в приклад Лобановського

Лікарі діагностували інсульт у тодішнього тренера Динамо. Через 6 днів серце легенди київського клубу зупинилось.

Варто відзначити, що Динамо перемогло у тому поєдинку (3:1), забивали Чернат, Гавранчіч та Белькевич.

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