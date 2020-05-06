Павлов пристыдил современных тренеров, поставив в пример Лобановского

Известный украинский тренер Николай Павлов убежден, что физическое состояние игроков играет ключевую роль в футболе.

"В последнее время слышал высказывания многих специалистов, тренеров, футболистов о тесте Купера и вообще о тестах. Они звучат негативно. Но конкретно чтобы кто-то сказал, что это мешает, не слышал. Чем может повредить тест Купера?

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Этот вопрос я хотел бы задать людям, которые говорят, что тест Купера – это плохо, это зло. Слова Лобановского – сверхусилия могут дать максимальный результат. Сверхусилия над собой, умение терпеть. Какое упражнение может заставить терпеть? Тест Купера. Бежать и терпеть.

Важно не просто пробежать – надо показать результат и чтобы пульс был больше 180. Если не 180 – ты просто бежишь, просто физически готовый человек. Бежишь, не напрягаясь. А есть люди, которые должны с себя вырывать.

Помните, Каладзе рыгал. В моей команде тоже рыгали, но футболистов никто не знает. Лобановский обыграл Барселону. Барса не бегала, а Шевченко, Ребров – бегали.

У меня молодежь была основным раздражителем для старших. Я им говорил: "Если вы не будете бежать быстрее, чем те, кто лучше вас играет". И когда молодежь рвала, умирала, Вася Сачко и все остальные не могли просто так", – рассказал Павлов для программы Трендец.

Напомним, 65-летний Николай Павлов известен своей работой в Днепре, Динамо, Ворскле и даже провел несколько матчей у руля сборной Украины.

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