Лобановський потрапив у топ-10 найкращих тренерів в історії за версією культового видання – Моурінью та Клопп позаду

Валерій Лобановський / Фото з відкритих джерел

Авторитетний британський журнал FourFourTwo вніс Валерія Лобановського в десятку найуспішніших коучів світу.

Легендарний наставник київського Динамо Валерій Лобановський увійшов в десятку найкращих тренерів в історії футболу за версією видання FourFourTwo.

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Перше місце дісталося легендарному коучу Манчестер Юнайтед Алексу Фергюсону. Також до трійки увійшли голландські тренери Рінус Міхелс і Йохан Кройф.

Топ-10 найкращих тренерів в історії футболу:

1. Алекс Фергюсон

2. Рінус Міхелс

3. Йохан Кройф

4. Білл Шенклі

5. Хосеп Гвардіола

6. Арріго Саккі

7. Метт Басбі

8. Еленіо Еррера

9. Ернст Хаппель

10. Валерій Лобановський

До слова, ще один екс-тренер киян Віктор Маслов посів 34-ту сходинку, а колишній наставник Шахтаря Мірча Луческу – 87-й.

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