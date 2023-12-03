Встречались соседи в турнирной таблице УПЛ. Класно начавший сезон Черноморец после ряда неудачных результатов скатился на девятое место. Перед этим туром у одесситов было три поражения подряд. В выступлениях ЛНЗ отследить тенденцию сложно, однако дебютанты УПЛ время от времени набирают очки, поэтому пока могут не думать о зоне вылета.

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Создалось впечатление, что сегодня команды вышли на игру прежде всего с целью не проиграть. Хотя началось все весело. Уже на первой минуте у гостей был перспективный штрафной. Бойко пробил прямо в руки Варакуте. Через несколько минут кипер Черноморца нервно прервал подачу Рыбака с углового. Кто же знал, что в первом тайме на этом с остротой покончено...

Совершенно равная ничейная игра. Одесситы немного больше держали мяч, но в атаке рассчитывали лишь на длинные передачи в направлении Иеде. Он очень старался, но защитники брали численностью. ЛНЗ провел несколько контратак без должного завершения. Вот и имеем за 45 минуты один удар в створ (да, именно тот штрафной на старте матча).

Вторую половину Черноморец начал с грубых ошибок. Сначала ЛНЗ получил право на свободный удар – голкипер взял мяч в руки после передачи от своего защитника. Черкасчане очень долго готовили розыгрыш, но Рыбалка пробил очень неудачно. Следом одесситы сделали еще один подарок. Пасич с левого фланга прострелил в штрафную. Там Салюк не сумел выбить мяч, чем воспользовался Хобленко. Алексей мощным ударом вогнал мяч в сетку. Это дебютный гол форварда в составе ЛНЗ (в последний раз он забивал еще в апреле, когда играл за Карпаты).

Черноморец ничего не мог создать в атаке, но нашел способ сравнять счет. Кузык подал со штрафного, в результате чего возникла паника во владениях ЛНЗ. Мяч отскакивал от футболистов, как в пинболе, а Штогрин сориентировался лучше всех и отличился.

Через несколько минут одесситы заработали схожий стандарт и пошли большими силами вырывать победу. Но пропустили роковую контратаку. Наумец подобрал мяч на собственной половине, протащил к чужой штрафной и прицельно пробил. Бывший игрок Черноморца решил судьбу матча в пользу ЛНЗ.

В компенсированное время гости закрепили преимущество. Салюк грубо ошибся, отдав мяч Прядуну, а тот выкатил на удар Олейнику. 36-летний игрок поставил красивую точку в поединке. ЛНЗ победил, набрал 20 очков и поднялся на 9 место УПЛ, обойдя как раз Черноморец. У "моряков" уже 4-матчевая серия поражений, отбросившая команду на 10 строчку.