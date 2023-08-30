Иван Калюжный отправился в очередную аренду – на этот раз на родине.

Украинский полузащитник Александрии Иван Калюжный продолжит карьеру в ЛНЗ, сообщает официальный сайт "горожан".

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Соглашение с 25-летним хавбеком рассчитано до 15 декабря 2023 года. В новой команде он будет выступать под номером 5.

Напомним, Калюжный – воспитанник Динамо, однако за основу киевлян так и не дебютировал. Выступал за дубль, а также в аренде за Металлист 1925 и Рух. Игроком Александрии стал в феврале 2021 года, а с весны 2022-го регулярно отправлялся в аренду. Успел поиграть за исландский Кефлафик и индийский Керала Бластерс – последний клуб решил не выкупать контракт игрока.

В текущем сезоне Калюжный принял участие в четырех поединках в УПЛ (без результативных действий). Его контракт с Александрией действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 550 тысяч евро.

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