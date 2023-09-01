Олексій Хобленко вкотре змінив клуб у надії повернути свою найкращу форму.

Новий шанс 29-річному форварду дав ЛНЗ, який офіційно оголосив про оренду до середини грудня.

ЛНЗ оформив перший трансфер після приходу Дулуба – черкасці підписали вихованця Динамо, який виявився непотрібний Ротаню

Контракт Хобленка належить Кривбасу. Минулий сезон нападник розпочинав у складі криворіжців, а в січні приєднався до Карпат. Результативність відверто не вражала – 15 матчів і всього 2 голи (по одному за кожну команду).

Нагадаємо, після 5 турів ЛНЗ набрав всього 3 очки і розташувався на передостанній сходинці таблиці УПЛ. Нещодавно черкасці змінили головного тренера – Олег Дулуб прийшов на місце Олександра Ковпака.

"Суркіс перепитував, чи я хочу йти з Динамо": суперсаб Кривбасу – про гол Шахтарю, лінивого Рикуна і зіркового батька