Український півзахисник Олександрії Іван Калюжний продовжить кар'єру в ЛНЗ, повідомляє офіційний сайт "містян".

ЛНЗ офіційно оголосив про призначення нового головного тренера

Угода з 25-річним хавбеком розрахована до 15 грудня 2023 року. У новій команді він виступатиме під номером 5.

Нагадаємо, Калюжний – вихованець Динамо, однак за основу киян так і не дебютував. Виступав за дубль, а також в оренді за Металіст 1925 та Рух. Гравцем Олександрії став у лютому 2021 року, а з весни 2022-го регулярно відправлявся в оренду. Встиг пограти за ісландський Кефлафік та індійський Керала Бластерс – останній клуб вирішив не викуповувати контракт гравця.

У поточному сезоні Калюжний взяв участь у чотирьох поєдинках в УПЛ (без результативних дій). Його контракт з Олександрією чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює його у 550 тисяч євро.

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