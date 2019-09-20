Люлька сравнил чемпионат Чехии с УПЛ

Защитник Львова Сергей Люлька рассказал о различиях между чемпионатами Чехии и Украины.

"Хотел ли я остаться в чемпионате Чехии? В принципе я должен был там оставаться. Но в первый раз я был в аренде в Словане, а затем Динамо меня вернуло. Во второй раз там не все хорошо сложилось. Я перешел туда на полгода, но в итоге не остался. и травму получил, и другие нюансы были.

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В Чехии команды играют в более открытый футбол. В чемпионате Украины почти все коллективы пытаются играть от обороны, кроме лидеров. В Чехии же все бегут, все 90 минут на равных бьются за результат. Как по мне, то он более зрелищный, чем украинский.

Что касается жизни, то там почти все, как и у нас. Скажу, что не у всех команд есть базы, и нет такого, что они обязаны быть. Помню, ребята жили в квартирах, которые клуб оплачивал. А на стадионе были все условия: баня, массажная, тренажерный зал. Все выезды тоже проходили оттуда", – рассказал Люлька в интервью официальному сайту Львова.

Напомним, что в сентябре Люлька присоединился в состав Львова после разрыва контракта с Десной в июне.

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