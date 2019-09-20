Люлька порівняв чемпіонат Чехії з УПЛ

Захисник Львова Сергій Люлька розповів про відмінності між чемпіонатами Чехії та України.

"Чи хотів я залишитись у чемпіонаті Чехії? В принципі я повинен був там залишатися. Але в перший раз я був в оренді в Словані, а потім Динамо мене повернуло. Вже вдруге там не все добре склалося. Я перейшов туди на півроку, але в підсумку не залишився. І травму отримав, і інші нюанси були.

Екс-захисник Динамо Люлька поповнив склад Львова

У Чехії команди грають у більш відкритий футбол. У чемпіонаті України майже всі колективи намагаються грати від оборони, крім лідерів. У Чехії ж усі біжать, всі 90 хвилин на рівних б'ються за результат. Як на мене, то він більш видовищний, ніж український.

Що стосується життя, то там майже все, як і у нас. Скажу, що не у всіх команд є бази, і немає такого, що вони повинні обов'язково бути. Пам'ятаю, хлопці жили в квартирах, які клуб оплачував. А на стадіоні були всі умови: лазня, масажна, тренажерний зал. Всі виїзди теж проходили звідти", – розповів Люлька в інтерв'ю офіційному сайту Львова.

Нагадаємо, що у вересні Люлька приєднався до складу Львова після розриву контракту з Десною в червні.

Динамо – з баластом, Шахтар – із дірою у захисті: підсумки трансферного вікна для усіх клубів УПЛ