toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - МАЛЬМЕ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ СК ДНІПРО-1 - КАРПАТИ

Люлька порівняв чемпіонат Чехії з УПЛ

22:27 451 Читать на русском
Люлька порівняв чемпіонат Чехії з УПЛ
Сергій Люлька / Footboom

Захисник Львова Сергій Люлька розповів про відмінності між чемпіонатами Чехії та України.

"Чи хотів я залишитись у чемпіонаті Чехії? В принципі я повинен був там залишатися. Але в перший раз я був в оренді в Словані, а потім Динамо мене повернуло. Вже вдруге там не все добре склалося. Я перейшов туди на півроку, але в підсумку не залишився. І травму отримав, і інші нюанси були.

Екс-захисник Динамо Люлька поповнив склад Львова

У Чехії команди грають у більш відкритий футбол. У чемпіонаті України майже всі колективи намагаються грати від оборони, крім лідерів. У Чехії ж усі біжать, всі 90 хвилин на рівних б'ються за результат. Як на мене, то він більш видовищний, ніж український.

Що стосується життя, то там майже все, як і у нас. Скажу, що не у всіх команд є бази, і немає такого, що вони повинні обов'язково бути. Пам'ятаю, хлопці жили в квартирах, які клуб оплачував. А на стадіоні були всі умови: лазня, масажна, тренажерний зал. Всі виїзди теж проходили звідти", – розповів Люлька в інтерв'ю офіційному сайту Львова.

Нагадаємо, що у вересні Люлька приєднався до складу Львова після розриву контракту з Десною в червні.

Динамо – з баластом, Шахтар – із дірою у захисті: підсумки трансферного вікна для усіх клубів УПЛ

blog_ava
Динамо – Мальме: Жерсон страждає, Михайличенко ридає, а Циганков демонструє неймовірну жертовність, найкращий – захисник
01:07
19536
Теги
Чехія Чехія Львів Львів Сергій Люлька Сергій Люлька Динамо Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
15
хв
Львів
14:00
Олімпік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук