Люксембург обратится в международный арбитражный суд в Лозанне, если проиграет апелляцию о натурализации Мораеса

Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп поделился ожиданиями от матча против Украины и рассказал о "деле Мораеса".

"Сборная Украины будет мотивирована, как и в матче с Сербией (5:0). Чтобы выжить во Львове, мы должны быть более компактными и агрессивными, устранить мелкие ошибки.

Последняя встреча с президентом Украинской ассоциации Андреем Павелко была относительно нормальной, несмотря на предысторию. Мы увиделись, обнялись на конгрессе ФИФА в Париже в минувший понедельник. Он сказал, что надеется, эта история не изменит нашу дружбу.

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Если Украина снова выиграет апелляцию о неправомерности натурализации Мораеса 18-го июня, пойдет ли Люксембург в спортивный арбитражный суд? Да, такие планы есть, потому что международный спортивный суд – нейтральный орган. Дело Жуниора Мораеса явно нарушает правила ФИФА. Мы можем доказать, что он не жил в Украине пять лет подряд и поэтому не имел права играть. Он жил в Китае месяцами, так что прервал проживания.

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Выступление украинцев было очень эмоциональным, поэтому УЕФА сослался на нормы законодательства по проживанию Швейцарии. Я надеюсь, что представитель ФИФА будет присутствовать на слушании в Ньоне 18 июня. Предварительное решение создает прецедент", – цитирует Поля Филиппа Tageblatt.