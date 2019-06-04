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"Я вообще перестану смотреть матчи сборной Украины", – Гусев резко высказался насчет натурализации Мораеса

00:18 19 Читати українською
"Я вообще перестану смотреть матчи сборной Украины", – Гусев резко высказался насчет натурализации Мораеса
Олег Гусев / Komandaonline

Бывший игрок сборной Украины Олег Гусев рассказал о своем отношении к натурализации игроков для национальной команды.

"Я против натурализации Мораеса. Я вообще против натурализации. Мы выиграем чемпионат мира, если натурализуем Мораеса? Намного ли больше у нас будут шансы туда хотя бы попасть?

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Лучше мы будем через раз попадать на чемпионат мира, но со своими, чем раз в 10 лет с четырьмя бразильцами в составе. Как болельщик – я против. Как тренер – есть нюансы. Сейчас я против.

Еще натурализуют Исмаили, Патрика – я вообще перестану матчи сборной Украины смотреть. Зачем мне болеть за сборную Бразилии?" – сказал Гусев в комментарии Вацко Light.

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Теги
Жуниор Мораес Жуниор Мораес Исмаили Исмаили Виктор Вацко Сборная Украины Олег Гусев Олег Гусев Алан Патрик Алан Патрик
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