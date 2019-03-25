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Люксембург – Украина: Заховайло дал прогноз на матч квалификации к Евро-2020

07:30 89 Читати українською
Люксембург – Украина: Заховайло дал прогноз на матч квалификации к Евро-2020
Вячеслав Заховайло / Фото из соцсетей

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло убежден, что Украина победит Люксембург.

 

"Говорить о сборной Люксембурга непросто. Мало кто назовет хотя бы три фамилии игроков основы. Я изо всех обзоров заметил, что у них есть неплохой нападающий, который может убежать на скорости и забить. Об организации игры не успел сделать выводы.

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Люксембург будет играть до гола. Это проблема всех команд, которые полноценно защищаются. В случае, когда придется раскрываться, их могут "добить". Сборная Украины может забить и три-четыре, все будет зависеть от того, как сложится игра.

Люксембург будет обороняться. В атаке нужен игрок, который может разобраться с мячом и оппонентом. На это место претендует Мораес. Не исключено, что сыграем в два нападающих. Хотя это не наигрывалось. Не знаю, какую формацию выберет Шевченко.

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Я убежден, что Украина победит. С каким счетом? Затрудняюсь ответить. Могут забить 1, а могут и пять. Впрочем, в это мало верится. Сборная Украины, не забывайте, всегда хуже проводит вторые матчи в цикле", – цитирует Заховайло "Рейтинг Букмекерів".

Теги
Сборная Украины Евро-2020 Вячеслав Заховайло Люксембург - Украина Украина Украина
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