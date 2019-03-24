Люксембург – Украина: Цыганык дал прогноз на матч квалификации к Евро-2020

Известный футбольный журналист Игорь Цыганык поделился ожиданиями от матча сборной Украины против Люксембурга.

"Украинцы получили очень хорошую победу в Португалии, но оставили там много сил. Хотя, конечно, результат матча в Лиссабоне имеет придать нашим футболистам энергии.

Люксембург – Украина: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Думаю, у Андрея Шевченко есть план на игру против сборной Люксембурга, и там будет достаточно серьезная ротация. Травмировался Марлос – это шанс для Цыганкова сыграть на своей родной позиции правого вингера, и я думаю, что он сможет себя проявить.

Люксембург – Украина: у "желто-синих" вновь потери – Кравец покинул расположение команды

Считаю, что сборная Украины сыграет очень агрессивно, рассчитываю, что "сине-желтые" забьют в каждом тайме. Также уверен, что будет очень много шансов для Малиновского, потому что хозяева будут много нарушать правила. Допускаю, что Руслан в этом матче забьет", – сказал Цыганык для FootballHub.