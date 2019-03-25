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Люксембург – Україна: Заховайло дав прогноз на матч кваліфікації до Євро-2020

07:30 839 Читать на русском
Люксембург – Україна: Заховайло дав прогноз на матч кваліфікації до Євро-2020
В'ячеслав Заховайло / Фото з соцмереж

Відомий футбольний агент В’ячеслав Заховайло переконаний, що Україна переможе Люксембург.

 

"Говорити про збірну Люксембургу непросто. Мало хто назве бодай три прізвища гравців основи. Я з усіх оглядів помітив, що у них є непоганий нападник, який може втекти на швидкості та забити. Про організацію гри не встиг зробити висновки.

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Люксембург буде грати до голу. Це проблема всіх команд, які повноцінно захищаються. У випадку, коли доведеться розкриватися, їх можуть "добити". Збірна України може забити і три-чотири, все залежатиме від того, як складеться гра.

Люксембург буде оборонятися. В атаці потрібен гравець, який може розібратися з м’ячем і опонентом. На це місце претендує Мораєс. Не виключено, що зіграємо в два нападники. Хоча це не награвалося. Не знаю, яку формацію обере Шевченко.

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Я переконаний, що Україна переможе. З яким рахунком? Важко відповісти. Можуть забити 1, а можуть і п’ять. Утім, у це мало віриться. Збірна України, не забувайте, завжди гірше проводить другі матчі в циклі", – цитує Заховайла "Рейтинг Букмекерів".

Теги
Євро-2020 Збірна України В'ячеслав Заховайло Люксембург - Україна Україна Україна
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