Люксембург – Украина: на матч пришли скауты клубов из Европы

Представители клуба АПЛ, турецкой Суперлиги, Бельгии и Португалии будут на трибунах во время матча отбора Евро-2020.

По информации телеканала Футбол, на матч отбора Евро-2020 между сборными Люксембурга и Украины посетили скауты Вулверхэмптона, Бешикташа, одного клуба из Португалии и Бельгии.

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Отметим, что матч сыграют на стадионе Жозе Бартель в Люксембурге через несколько минут. Футбол 24 проведет текстовую онлайн-трансляцию отчетной встречи.

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