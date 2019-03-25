Люксембург и Украина встречаются во 2-м туре отбора на Чемпионат Европы 2020. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча 25 марта 2019 смотрите на "Футбол 24"

Матч, как и онлайн-трансляция Люксембург – Украина на "Футбол 24", стартует в 21:45 по киевскому времени. Игру транслируют каналы "Футбол 1" и "Украина". Люксембург стал лидером нашей группы после волевой победы над Литвой в первом туре. Сборная Украины добыла приемлемый ничейный результат на поле действующих чемпионов Европы Португалии, но теперь нужно только побеждать – ни один другой итог игры болельщики просто не поймут.

Люксембург – Украина: анонс и прогноз на матч отбора Евро-2020

Отметим, что Андрей Шевченко, как и обещал, сделал сразу 5 изменений в стартовом составе по сравнению с предыдущей игрой. Роман Безус выходит в основе сборной Украины впервые за 2 с половиной года (формально вместо Степаненко, но не по позиции). Никита Бурда меняет Кривцова, Богдан Бутко – Караваева. Цыганков – травмированного Марлоса, а Мораес дебютирует в старте, вытесняя в запас Яремчука.

Люксембург: Морис – Янс (к), Шано, Мальже, Карлсон – Родригес, Баррейро Мартинс, Кристофер Мартинс, Оливер Тилль – Венсан Тилль, Тюрпель

Україна: Пятов (к) – Бутко, Бурда, Матвиенко, Миколенко – Малиновский, Безус, Зинченко – Цыганков, Мораес, Коноплянка

Запасные: Бойко, Соболь, Кривцов, Степаненко, Шапаренко, Шабанов, Буяльский, Сидорчук, Яремчук, Болбат, Караваев, Лунин

Люксембург – Украина: стартовые составы на матчи отбора Евро-2020