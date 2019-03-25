Люксембург – Украина: фанаты хозяев с хоккейным счетом обыграли "сине-желтых"

Болельщики Люксембурга и Украины сыграли товарищеский поединок.

Матч завершился фиаско болельщиков "сине-желтых" со счетом 7:1, сообщает Fupa.

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Команды обменялись голами в первые 10 минут, а затем началась настоящая голевая феерию от хозяев.

Первая 45-минутка завершилась победой Люксембурга со счетом 4:1, а финальный свисток зафиксировал счет 7:1.

Отметим, что менее чем за час начнется матч отбора к Евро-2020 между отчетными национальными командами.

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