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Люксембург – Украина: фанаты хозяев с хоккейным счетом обыграли "сине-желтых"

21:03 160 Читати українською
Люксембург – Украина: фанаты хозяев с хоккейным счетом обыграли "сине-желтых"
Люксембург – Украина – 7:1

Болельщики Люксембурга и Украины сыграли товарищеский поединок.

34’ Давид Тюрпель
 

Матч завершился фиаско болельщиков "сине-желтых" со счетом 7:1, сообщает Fupa.

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Команды обменялись голами в первые 10 минут, а затем началась настоящая голевая феерию от хозяев.

Первая 45-минутка завершилась победой Люксембурга со счетом 4:1, а финальный свисток зафиксировал счет 7:1.

Отметим, что менее чем за час начнется матч отбора к Евро-2020 между отчетными национальными командами.

Люксембург – Украина: стартовые составы на матчи отбора Евро-2020

Теги
Люксембург - Украина Украина Украина Евро-2020 Люксембург Люксембург футбольные фанаты
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