"При почти равной игре ничего не предвещало забитого гола. Поставили пенальти, пропустили не совсем логичный гол – это выбило из колеи. Но надо отдать должное: киевляне вышли из этой ситуации и дальше играли ровно, было и преимущество, но такие голы влияют психологически.

"Эта команда – пока что не Динамо": Сабо огласил неутешительный вердикт перспективам Луческу и Ко в еврокубках

Состав команды у Бешикташа очень опытный, мастеровитые исполнители. Было видно, что они уверены в своей игре, брали мяч под контроль, брали паузу, с такой командой тяжело играть первым номером. Динамо играло молодым составом, ребята проявляли характер, бились за результат, за команду, за страну и хотели сделать болельщикам праздник.

Хочу выделить Караваева, он выдал сильный матч, отдавал и сам забил, но люди в черном на VAR сделали свое дело – не хочу их обвинять, у них свои рекомендации. Не повезло: и пенальти, и отменили гол, и не хватило опыта.

При счете 2:2 динамовцы побежали выигрывать этот матч. А было бы больше опыта – сыграли бы вничью, такой счет давал хорошие шансы на ответный матч. И сейчас шансы есть, но ведь 3:2 и 2:2 – разные вещи. Этот счет позволяет Бешикташу играть вторым номером, отдавать инициативу.

Молодежь Динамо хотела победить: молодость, экспрессия. Царенко, Диалло, Ванат всю игру старался, искал моменты среди опытных защитников турецкой команды. Тренер всегда на грани риска при выполнении замен. Выпустив на поле Царенко, Луческу хотел удивить. У Антона мало игрового времени, Мирча хотел выпустить скоростного футболиста, которого турки даже не видели в игре, просматривая матчи, нестандартный ход хотел сделать.

Шансы у команды есть. Нам надо, чтобы украинские команды хорошо сыграли в ответных матчах. Если из трех команд две пройдут дальше в групповой этап, это уже будет очень хорошо, очень важно для нашего футбола и для нашей страны", – сказал Венглинский в комментарии Sport.ua.

Замена Мудрику найдена в Киеве, Динамо – чемпион, которого осуждают, а украинцы сожгли 40 миллионов и удивили турок