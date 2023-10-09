Любовь к Путину стоила работы – в Эстонии уволили тренера, который поздравил главаря оккупантов с днем рождения
23:55 - Читати українською
К сожалению, не всем очевидно, что Владимир Путин заслуживает лишь общественного осуждения и справедливого суда.
Эстонский футзальный клуб Смсраха вынужден был искать нового главного тренера, поскольку Владимир Йованович оказался поклонником главы террористического государства.
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Серб в своих соцсетях опубликовал подавление для Путина по случаю дня рождения, отметив дружбу его народа с россиянами. В Эстонии такой поступок не оценили и немедленно уволили специалиста.
"Мы прекратили сотрудничество из-за некорректного поведения тренера в социальных сетях", – объяснил решение руководитель клуба Андрей Головин для ERR.
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