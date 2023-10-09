К сожалению, не всем очевидно, что Владимир Путин заслуживает лишь общественного осуждения и справедливого суда.

Йованович и Путин / фото из соцсетей

Эстонский футзальный клуб Смсраха вынужден был искать нового главного тренера, поскольку Владимир Йованович оказался поклонником главы террористического государства.

Динамо отреагировало на отвратительное поведение Маска – скандальный миллиардер подыгрывает оккупантам

Серб в своих соцсетях опубликовал подавление для Путина по случаю дня рождения, отметив дружбу его народа с россиянами. В Эстонии такой поступок не оценили и немедленно уволили специалиста.

"Мы прекратили сотрудничество из-за некорректного поведения тренера в социальных сетях", – объяснил решение руководитель клуба Андрей Головин для ERR.