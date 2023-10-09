На жаль, не для всіх очевидно, що Володимир Путін заслуговує лише суспільного осуду та справедливого суду.

Естонський футзальний клуб Смсраха був змушений шукати нового головного тренера, оскільки Владімір Йовановіч виявився шанувальником очільника терористичної держави.

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Серб у своїх соцмережах опублікував привітання для Путіна з нагоди дня народження, наголосивши на братерстві його народу з росіянами. В Естонії такий вчинок не оцінили й негайно звільнили фахівця.

"Ми припинили співпрацю через некоректну поведінку тренера в соціальних мережах", – пояснив рішення керівник клубу Андрій Головін для ERR.