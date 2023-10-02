Киевский клуб не остался в стороне от очередного зашквара Илона Маска.

Одиозный американский предприниматель Илон Маск снова оскандалился. На этот раз основатель компании SpaceX, которая является разработчиком спутниковой системы Starlink, выложил в своей сети Х (когда-то Твиттер) мем, в котором высмеял Президента Украины Владимира Зеленского, написав: "Когда прошло уже пять минут, а ты еще не попросил помощи в миллиард долларов".

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Киевское Динамо поспешило отреагировать на отвратительную шутку миллиардера метким комментарием: "Твое лицо, когда уже 5 минут не распространял российскую пропаганду".

К слову, злорадство Маска было вызвано одобренным конгрессом США законом, который позволит продлить финансирование работы правительства сроком на 45 дней, и не предусматривает выделение средств на нужды Украины.

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