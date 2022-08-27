В последнее время появились новые слухи о возможности перехода 37-летнего португальца в неаполитанский клуб. В обратном направлении якобы должен отправиться Виктор Осимхен – лидер атак "партенопейцев".

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"Футболка Роналду в моей коллекции? Ее хотел бы каждый (Спаллетти – известный коллекционер футболок – прим.). Любой тренер хотел бы поработать с ним. Мы говорим об игроке, выигравшем несколько Лиг чемпионов, который забил больше всех, который может быть на любом участке поля и самостоятельно решает проблемы. Что бы ни произошло, для меня это не проблема.

Де Лаурентис сказал мне, что он не получал никаких предложений. Я считаю, что трудно реализовать что-либо подобное за несколько дней до закрытия трансферного окна.

Что касается Осимхена, то Виктор – отличный футболист. Для таких игроков рынок всегда открыт. Владелец великого клуба может проснуться в любой день и решить его подписать. Осимхен – топ-игрок, и должен быть главным героем", – цитирует Спаллетти AS.