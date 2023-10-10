Комитет этики и честной игры УАФ начал расследование в отношении игроков Динамо, которые любят проводить время в ночных клубах во время комендантского часа.

Трое игроков Динамо – Дмитрий Кремчанин (18 лет), Кирилл Осипенко (17 лет) и Владислав Герич (17 лет) – засветились в материале Украинской правды о закрытых ночных клубах и нарушителях комендантского часа.

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Издание Tribuna обратилось к председателю Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранки по этой ситуации. Тот сообщил, что уже началось расследование, ситуация рассматривается как явное нарушение имиджа футбола.

Следует отметить, что все трое игроков еще не дебютировали в составе основной команды, а Осипенко и Герич вообще несовершеннолетние.

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