Комітет етики та чесної гри УАФ розпочав розслідування щодо гравців Динамо, які люблять проводити час в нічних клубах під час комендантської години.

Троє гравців Динамо – Дмитро Кремчанін (18 років), Кирило Осипенко (17 років) та Владислав Герич (17 років) – засвітились у матеріалі Української правди про закриті нічні клуби та порушників комендантської години.

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Видання Tribuna звернулось до голови Комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранки щодо цієї ситуації. Той повідомив, що вже розпочалось розслідування, ситуація розглядається як явне порушення іміджу футболу.

Слід зазначити, що усі троє гравців ще не дебютували у складі основної команди, а Осипенко та Герич взагалі неповнолітні.

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