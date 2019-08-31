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Лэмпард выставил самый молодой состав Челси в истории АПЛ в матче против Шеффилд Юнайтед

19:05 42 Читати українською
Лэмпард выставил самый молодой состав Челси в истории АПЛ в матче против Шеффилд Юнайтед
Тамми Абрахам / Фото из соцсетей

После прихода нового главного тренера лондонцы заметно изменили свой подход в комплектации состава.

19’ Тамми Абрахам
43’ Тамми Абрахам
 
Калум Робинсон 46’
Курт Зума 89’
19’ Тамми Абрахам
43’ Тамми Абрахам
46’ Калум Робинсон
89’ Курт Зума

Основа Челси в матче четвертого тура против Шеффилд Юнайтед стала самой молодой для "синих" за всю историю выступлений в АПЛ, информирует Opta.

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Средний возраст одиннадцати основных игроков, которых выбрал Фрэнк Лэмпард – 24 года и 158 дней. Такая тенденция обусловлена не только приходом на тренерский мостик легендарного хавбека, но и трансферным баном, который заставил Челси делать ставку на собственных воспитанников.

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Напомним, именно выпускник академии лондонского клуба Тамми Абрахам сделал дубль в отчетной встрече, однако команда не смогла удержать победу – 2: 2.

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Англия Рекорды Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард Челси - Шеффилд Юнайтед Челси Челси
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