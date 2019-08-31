Лэмпард выставил самый молодой состав Челси в истории АПЛ в матче против Шеффилд Юнайтед

После прихода нового главного тренера лондонцы заметно изменили свой подход в комплектации состава.

Основа Челси в матче четвертого тура против Шеффилд Юнайтед стала самой молодой для "синих" за всю историю выступлений в АПЛ, информирует Opta.

Автор дубля в ворота Норвича Абрахам рассказал о принципах работы Лэмпарда с молодежью

Средний возраст одиннадцати основных игроков, которых выбрал Фрэнк Лэмпард – 24 года и 158 дней. Такая тенденция обусловлена не только приходом на тренерский мостик легендарного хавбека, но и трансферным баном, который заставил Челси делать ставку на собственных воспитанников.

Манчестер Юнайтед в большинстве не смог дожать Саутгемптон: 4-й тур АПЛ, матчи субботы

Напомним, именно выпускник академии лондонского клуба Тамми Абрахам сделал дубль в отчетной встрече, однако команда не смогла удержать победу – 2: 2.