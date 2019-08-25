Автор дубля в ворота Норвича Абрахам рассказал о принципах работы Лэмпарда с молодежью

Молодой нападающий Челси Тамми Абрахам прокомментировал свой дубль в ворота Норвича и рассказал об отношении главного тренера команды Фрэнки Лэмпарда к молодым игрокам.

"Я мечтал об этом, когда был ребенком и приходил на матчи Челси. Я всегда верил в себя. Знаю, что у меня было немного неудачное начало сезона, но я не позволю этому влиять на себя. Это лишь подталкивает меня работать еще больше.

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Я забил два хороших гола в ворота Норвича и надеюсь, что смогу продолжать забивать за Челси.

Прекрасно, когда рядом есть люди, которые могут тебя поддержать. Лэмпард очень поддерживает молодых игроков. Он дает нам уверенность. Когда тренер верит в тебя, хочешь играть в свой лучший футбол и отдавать все силы на поле", – цитирует Абрахама официальный сайт Челси.

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