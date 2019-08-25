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Автор дубля в ворота Норвича Абрахам рассказал о принципах работы Лэмпарда с молодежью

19:16 22 Читати українською
Автор дубля в ворота Норвича Абрахам рассказал о принципах работы Лэмпарда с молодежью
Тамми Абрахам / Челси

Молодой нападающий Челси Тамми Абрахам прокомментировал свой дубль в ворота Норвича и рассказал об отношении главного тренера команды Фрэнки Лэмпарда к молодым игрокам.

6’ Тод Кантвелл
30’ Теему Пуккі
 
Тамми Абрахам 4’
Мейсон Маунт 18’
Тамми Абрахам 69’
4’ Тамми Абрахам
6’ Тод Кантвелл
18’ Мейсон Маунт
30’ Теему Пуккі
69’ Тамми Абрахам

"Я мечтал об этом, когда был ребенком и приходил на матчи Челси. Я всегда верил в себя. Знаю, что у меня было немного неудачное начало сезона, но я не позволю этому влиять на себя. Это лишь подталкивает меня работать еще больше.

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Я забил два хороших гола в ворота Норвича и надеюсь, что смогу продолжать забивать за Челси.

Прекрасно, когда рядом есть люди, которые могут тебя поддержать. Лэмпард очень поддерживает молодых игроков. Он дает нам уверенность. Когда тренер верит в тебя, хочешь играть в свой лучший футбол и отдавать все силы на поле", – цитирует Абрахама официальный сайт Челси.

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Теги
Англия Тамми Абрахам Тамми Абрахам Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард Норвич - Челси Челси Челси
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