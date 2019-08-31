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Лемпард виставив наймолодший склад Челсі в історії АПЛ у матчі проти Шеффілд Юнайтед

19:05 251 Читать на русском
Лемпард виставив наймолодший склад Челсі в історії АПЛ у матчі проти Шеффілд Юнайтед
Таммі Абрахам / Фото із соцмереж

Після приходу нового головного тренера лондонці помітно змінили свій підхід у комплектації складу.

19’ Таммі Абрахам
43’ Таммі Абрахам
 
Калум Робінсон 46’
Курт Зума 89’
19’ Таммі Абрахам
43’ Таммі Абрахам
46’ Калум Робінсон
89’ Курт Зума

Основа Челсі у матчі четвертого туру проти Шеффілд Юнайтед стала наймолодшою для "синіх" за всю історію виступів в АПЛ, інформує Opta.

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Середній вік одинадцяти основних гравців, яких обрав Френк Лемпард – 24 роки і 158 днів. Така тенденція зумовлена не тільки приходом на тренерський місток легендарного хавбека, а й трансферним баном, який змусив Челсі робити ставку на власних вихованців.

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Нагадаємо, саме випускник академії лондонського клубу Таммі Абрахам зробив дубль у звітній зустрічі, однак команда не змогла втримати перемогу – 2:2.

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Рекорди Англія Френк Лемпард Френк Лемпард Челсі - Шеффілд Юнайтед Челсі Челсі
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