Лемпард виставив наймолодший склад Челсі в історії АПЛ у матчі проти Шеффілд Юнайтед

Після приходу нового головного тренера лондонці помітно змінили свій підхід у комплектації складу.

Основа Челсі у матчі четвертого туру проти Шеффілд Юнайтед стала наймолодшою для "синіх" за всю історію виступів в АПЛ, інформує Opta.

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Середній вік одинадцяти основних гравців, яких обрав Френк Лемпард – 24 роки і 158 днів. Така тенденція зумовлена не тільки приходом на тренерський місток легендарного хавбека, а й трансферним баном, який змусив Челсі робити ставку на власних вихованців.

Манчестер Сіті з Зінченко знищив Брайтон, Челсі втратив нічию з Шеффілд Юнайтед: 4-й тур АПЛ, матчі суботи

Нагадаємо, саме випускник академії лондонського клубу Таммі Абрахам зробив дубль у звітній зустрічі, однак команда не змогла втримати перемогу – 2:2.