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Лэмпард выиграл награду лучшему тренеру сентября в АПЛ

15:02 14 Читати українською
Лэмпард выиграл награду лучшему тренеру сентября в АПЛ
Фрэнк Лэмпард / Reuters

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард признан лучшим тренером АПЛ в сентябре.

Наставник Челси Фрэнк Лэмпард опередил всех в голосовании за лучшего тренера сентября в АПЛ, сообщает твиттер Челси.

Лэмпард – первый английский тренер за 2,5 года, который выиграл матч Лиги чемпионов

Молодой наставник опередил в опросе таких конкурентов как Юрген Клопп (Ливерпуль), Эдди Хау (Борнмут) и Брендан Роджерс (Лестер).

К слову, Челси под руководством Лэмпарда выиграл у Вулверхэмптона и Брайтона, и минимально уступил Ливерпулю Клоппа. Добавим, что Фрэнк возглавил Челси прошлым летом.

Напомним, Челси сыграет против Саутгемптона в матче 8-го тура АПЛ. Игра состоится 6 октября, начало в 16:00.

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Юрген Клопп Юрген Клопп Брендан Роджерс Брендан Роджерс АПЛ Эдди Хау Эдди Хау Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард Челси Челси Англия
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